«Он уже устал»: Третьяк о будущем Овечкина в НХЛ

Глава ФХР Третьяк : у Овечкина еще есть цель в НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину нужно продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге, чтобы побить еще один рекорд Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. Попасть в сборную, стать лучшим нападающим, больше всех забить. Должна быть большая цель. И вот у Овечкина она есть – новый рекорд Гретцки», — отметил он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

