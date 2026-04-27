Экс-футболист Тарасов: я всегда любил войну

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов заявил в шоу «Разговоры на Вайбе», что стал бы военным, если бы не футбольная карьера.

«Я стал бы сначала, наверное, каким-то военнослужащим. Я бы был или полицейским, а потом дошел бы до министра, сто процентов. Потому что в детстве я всегда любил войну. У меня брат двоюродный служил тогда в полиции, папа был военнослужащим», — сказал Тарасов.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко. Они поженились в январе 2018 года. Сначала они официально зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе, а затем провели свадьбу на Мальдивах. Всегоу пары четверо детей.

Ранее Тарасов оказался должен налоговой.