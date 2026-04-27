Известный тренер о сборной России: у нас футболисты не с рынка

Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем товарищеском матче между сборными России и Египта, заявив, что у российской сборной футболисты не с рынка, передает «Чемпионат».

«Будет ли россиянам сложно, если будет играть Салах? У нас не такой слабый чемпионат, футболисты не с рынка. Думаю, что ничего страшного не будет, если Салах сыграет против нашей сборной», — сказал Непомнящий.

29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Египет занимает 29-е место, Буркина-Фасо — 57-е, Тринидад и Тобаго — 101-е.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее был назван окончательный список соперников сборной России по футболу.

 
