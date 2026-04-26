Сафонов получил одну из самых низких оценок за матч с «Анже»

Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский голкипер Матвей Сафонов «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок за матч чемпионата Франции с «Анже» от Sofascore.

Сафонов получил оценку 6,9. Столько же получил защитник Ашраф Хакими. Оценки ниже получили Фабиан Руис (6,8) и форвард Гонсалу Рамуш, получивший красную карточку (5,7).

Встреча проходила в Анже и завершилась со счетом 3:0 в пользу «ПСЖ».

В составе парижан отличились Ли Кан Ин, Сенни Маюлу и Лукас Беральдо. Нападающий Гонсалу Рамуш был удален с поля за вторую желтую карточку.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, начавший матч в стартовом составе, сохранил свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне это 11-й «сухой» матч Сафонова. Всего он провел 22 встречи.

После этой победы «ПСЖ» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 34 баллами занимает 13-е место.

Ранее жена Сафонова вступилась за мужа.

 
