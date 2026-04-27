Ветеран ЦСКА: скажу Акинфееву, чтобы он завершил карьеру

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что голкиперу клуба Игорю Акинфееву стоит завершить карьеру, передает «Советский спорт».

«Надо заканчивать на хорошей ноте в статусе легенды. Игорек, дорогой, хватит. Я ему сам позвоню, скажу, что надо заканчивать. И пусть обижается на меня, но нельзя уже», — сказал Пономарев.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Акинфеев заявил о завершении сезона.