Акинфеев заявил о завершении сезона

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в своем Telegram-канале, что больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

«Для меня этот сезон точно завершен. Продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Карьеру я не завершаю. Сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону», — написал Акинфеев.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Акинфееву пожелали играть до 46 лет.

 
