Чемпион ОИ Шайдоров и экс-российская гимнастка Мурзагалиевой опубликовали видео с отдыха

Олимпийский чемпион 2026 года в одиночном катании Михаил Шайдоров отдыхает на Мальдивах с гимнасткой Айслу Мурзагалиевой. Видео с Мальдив спортсмены опубликовали в соцсетях.

Мурзагалиева родилась в Сочи. В 2015 году она с родителями переехала в Астану. В 2022 году Мурзагалиева стала чемпионкой Азии.

Шайдоров на Олимпиаде в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.

Ранее в Казахстане отменили выступление Шайдорова.