Сборная России обыграла пакистанцев на турнире УЕФА

Юношеская сборная России (U-16) одержала победу над национальной командой Пакистана в матче турнира развития под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила в Казахстане и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

На 7-й минуте счет открыл Александр Брагинец. На 79-й минуте преимущество удвоил Максим Иванов. Пакистанские футболисты смогли отыграть один мяч.

Ранее российская сборная на этом же турнире одержала победу над командой Азербайджана со счетом 5:0. Заключительный матч россияне проведут 30 апреля против сборной Казахстана.

Соревнования проходят с 25 по 30 апреля. Российская сборная выступает с национальным флагом и гимном. По условиям турнира, каждый футболист обязан провести на поле не меньше 90 минут.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

