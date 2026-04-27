Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Сборная России обыграла пакистанцев на турнире УЕФА

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Bu/IMAGO/Eibner/Global Look Press

Юношеская сборная России (U-16) одержала победу над национальной командой Пакистана в матче турнира развития под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила в Казахстане и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

На 7-й минуте счет открыл Александр Брагинец. На 79-й минуте преимущество удвоил Максим Иванов. Пакистанские футболисты смогли отыграть один мяч.

Ранее российская сборная на этом же турнире одержала победу над командой Азербайджана со счетом 5:0. Заключительный матч россияне проведут 30 апреля против сборной Казахстана.

Соревнования проходят с 25 по 30 апреля. Российская сборная выступает с национальным флагом и гимном. По условиям турнира, каждый футболист обязан провести на поле не меньше 90 минут.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее ФИФА под давлением увеличила призовой фонд ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!