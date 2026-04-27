Российский экс-боец UFC: Гагарин никак не развивал нашу страну

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что Юрий Гагарин не развивал СССР, передает Sport24.

«Гагарин никак не развивал нашу страну. Его просто запустили в космос, и он выполнил свою работу. Образ проводника СССР создали совершенно другие люди», — сказал Тактаров.

Также Тактаров сравнил Гагарина с Иосифом Сталиным, заявив, что Сталин был необходим для земной цивилизации.

«Справедливо сказать, что на каждого Гитлера нужен свой Сталин», — добавил он.

У Олега Тактарова есть трое сыновей, которые были рождены в разных браках. Старшего наследника актера зовут Сергей, среднего — Китон, младшего — Никита.

В июле 2025 года Тактаров рассказал, что его дети «разбросаны по всему миру». Актер объяснил, что они свободно перемещаются по городам в других странах и ездят в путешествия со своими друзьями. Тактаров также добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и перечисляет ему деньги.

Ранее Тактаров сравнил США с трудовым лагерем.