Стало известно, когда совет ISU обсудит допуск российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует вернуться к вопросу о допуске российских фигуристов на свои соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет соберется 9 июня, в этот день пройдут первые обсуждения вопроса потенциального допуска России и Белоруссии. На повестке значится только допуск юниоров. Взрослые спортсмены на данном этапе рассматриваться не будут», — сказал источник.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее министр спорта положительно оценил шансы фигуристов попасть на международные турниры.