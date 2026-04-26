Трусовой предрекли возвращение на высокий уровень

Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что фигуристка Александра Трусова может вернуться на высокий уровень, передает «Советский спорт».

«У Александры есть все шансы вернуться на самый высокий уровень. Четверной лутц — это не хухры-мухры, это очень сложный элемент. И она его выполняет уже не только на тренировках, но и на публике», — сказал Ковтун.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что ее вдохновляет возвращение Трусовой.

 
