Экс-тренер сборной заявил, что Семак превратился в селекционера

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал работу наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака, передает РИА Новости.

«Тренеры команд сейчас порой превращаются в селекционеров. Возьмите, например, Семака. Сережа ярко работал, когда он начинал в «Зените». А сейчас он больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень (Даниил Кондаков). А у иностранцев есть опция — он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все», — сказал Бышовец.

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» заявили, что не все зависит от них в борьбе с «Краснодаром».