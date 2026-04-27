Кучеров вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

Кучеров стал вторым лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ в истории

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф среди россиян.

Матч состоялся в Монреале и заверишлся победой «Тампы» со счетом 3:2. Счет в серии стал 2-2.

Кучеров отдал две голевые передачи и довел общее количество очков за карьеру в играх Кубка Стэнли до 177 (54 гола + 123 передачи). Он провел 156 матчей в плей-офф.

По этому показателю Кучеров превзошел Сергея Фёдорова, у которого 176 очков в 183 матчах. Россиянин занял чистое второе место в списке лучших бомбардиров среди российских хоккеистов в истории плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).

Кучеров также поднялся на 16-е место в общем списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю лиги, опередив Федорова и Жана Беливо (по 176 очков). Лидером является Уэйн Гретцки (382 очка).

Пятый матч серии пройдет в Тампе в ночь на 30 апреля.

