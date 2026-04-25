ФИФА разрешит лигам проводить один матч в сезоне на территории другой страны

ФИФА может разрешить лигам проводить один матч за границей в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разрешить национальным лигам проводить один матч за сезон на территории другой страны. Об этом пишет The Guardian.

Принимающая страна сможет принять не более пяти игр иностранного чемпионата. Для проведения матча потребуется одобрение национальных федераций обеих сторон и утверждение заявки в ФИФА.

Реформу решили ввести после того, как в сезоне-2025/26 Ла Лига и Серия А получили отказ от властей Майами и Перта на проведение матчей за рубежом.

21 апреля генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма заявил о договоренности о проведении товарищеского матча со сборной России. Игра состоится 5 июня в Москве. 23 числа появилась информация, что Россия сыграет 29 мая с Египтом.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС заявили, что у главы Украинской ассоциации футбола нет влияния в ФИФА.