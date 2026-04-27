В «Динамо» рассказали о возвращении легенды

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» заявил, что доволен возвращением на поле защитника Милана Майсторовича. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Майсторович полностью здоров, неплохо выглядел в тренировках, поэтому сегодня решил сыграть с ним. Другой вопрос, что кондиции неоптимальные. Я думаю, что если бы он не получил ушиб, то продолжил бы еще игру. Другое дело, как они с Луисом будут действовать в других обстоятельствах, при более интенсивной игре», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

