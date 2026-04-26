В «Динамо» рассказали, как победили «Сочи»

Тренер «Динамо» Гусев объяснил победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, мы общались и разговаривали после поражения от «Рубина», для меня был важно увидеть реакцию, и я ее увидел. Команды, с которыми мы играли, «Оренбург», «Пари НН», это уже совсем другие команды по сравнению с тем, что было осенью. Поэтому малейший недонастрой, малейшая недооценка могу сыграть злую шутку. Сегодня я доволен нашей игрой», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.

 
