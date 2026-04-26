Усик анонсировал завершение карьеры

Украинский боксер Александр Усик заявил, что скоро завершит карьеру, передает Boxing News.

«Наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры перед уходом. Три дня назад я подумал: «Вот в эту дату уйду». Я размышлял о том, как объявить о своем уходе и что именно сказать. Послушайте, это произойдет очень скоро», — сказал Усик.

Усик — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.

В июле 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

Ранее легендарный боксер назвал Усика своим наследником.