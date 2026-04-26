«Разговора не было»: тренер «Пари НН» об увольнении после поражения от «Спартака»

Тренер «Пари НН» Шпилевский заявил, что у него не было разговора об увольнении
Андрей Шрамко/РИА Новости

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что ничего об этом не знает. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не знаю. У меня разговора с руководством не было. Я всегда готов [продолжать работу]», — заявил он.

Об отставке Шпилевского сообщил журналист Иван Карпов. Пресс‑атташе «Пари НН» Артем Лисовский в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что клуб не комментирует новости об отставке главного тренера.

26 апреля «Пари НН» проиграл московскому «Спартаку». Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1. На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» располагается на 15-м месте, набрав 22 очка. Команда находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.

 
