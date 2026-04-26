Поход за бронзой: «Спартак» приехал в Нижний Новгород. LIVE

Вот так начало для красно-белых, первым же ударом в створ отличились нижегородцы!
Гол! Просто гениально Сефас перехватил мяч у Ву, выставив тому корпус после заброса издали, убежал во вратарскую и прострелил на пустые уже ворота для Бальбоа, который беспрепятственно пробил — 1:0!
Бальбоа шипами цепляет ногу Ву и зарабатывает фол.
Половина первого тайма позади, гости полновесно контролируют мяч и ход встречи.
Сефас отсимулировал падения якобы после фола со стороны Умярова и упустил мяч.
Снял с себя правую перчатку Максименко и присел на газон, болезнным удар получился для Александра! Медбригада «Спартака» уже на поле и оказывает помощь своему голкиперу.
Сефас сбивает Максименко, который шел из ворот играть кулаками в мяч. Арбитр дает штрафной спартаковцам только после продолжительной апелляции со стороны капитана красно-белых.
Очень приятно сегодня наблюдать за трибунами «Совкомбанк Арены», нижний ярус практический полностью заполнен! И недаром, ведь в гостях самый титулованный клуб России — «Спартак»!
Мяч попадает Калинскому в руку в штрафной «Пари НН», но целенаправленного движения от Николая в сторону игрового предмета все же не было.
Смелов надежно отыграл в обороне при подаче углового в исполнении Барко, выбив мяч куда подальше.
Угальде после контакта с соперником упал в штрафной «Пари НН», однако арбитр решил пенальти не ставить.
Стартовые минуты игры остаются за столичной командой.
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.
«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Карич, Шнапцев, Смелов, Сефас, Тичич, Калинский, Бальбоа.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» принимает «Спартак» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.