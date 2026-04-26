Стали известны составы «Зенита» и «Ахмата» на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» под руководством Сергея Семака идет на втором месте, набрав 56 баллов. «Ахмат», который тренирует Станислав Черчесов, расположился на девятой строчке с 32 баллами.

В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Грозненская команда на день позже на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород», начало матча — 19:30 мск.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.