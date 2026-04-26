«Зенит» обыграл «Ахмат» и не отпустил «Краснодар»

Петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Александр Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» расположился на десятой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Грозненская команда на день позже на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород», начало матча — 19:30 мск.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.