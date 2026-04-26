Вратарь «Локомотива» рассказал, что не хватило клубу для борьбы за победу в РПЛ

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: мы потеряли очки в матчах с аутсайдерами

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин заявил, что клубу не удалось побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за того, что команда теряла очки в матчах с аутсайдерами, передает «Чемпионат».

«К сожалению, мы потеряли очки в самых важных матчах с аутсайдерами, если так можно сказать. С клубами из середины и нижней части таблицы. С лидерами сыграли хорошо. Но сыграли много ничьих», — сказал Митрюшкин.

В прошлом туре РПЛ «Локомотив» уступил самарским «Крыльям Советов». Игра проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 0:2.

На 31-й минуте счет открыл Иван Олейников, замкнувший подачу Рассказова. На 53-й минуте Владислав Рахманович удвоил преимущество хозяев после передачи Баньяца. На 92-й минуте самарцы не реализовали пенальти — удар защитника Кирилла Печенина отбил Антон Митрюшкин.

После победы «Крылья Советов» набрали 26 очков и вышли из зоны стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар» с активом в 57 очков, вторую строчку занимает отстающий на балл «Зенит», а «Локомотив» несмотря на поражение, сохранил третью позицию с 49 баллами.

Ранее поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» назвали не неожиданным.