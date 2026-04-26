Африканская сборная общается с Россией по поводу товарищеского матча

Президент Федерации футбола Гамбии Ламин Байо рассказал, что гамбийская сборная может провести матч с Россией в июне, передает Sport24.

«Мы общаемся с Россией по поводу товарищеского матча наших сборных в июне. Посмотрим, получится ли у нас договориться. Этот матч может пройти в России», — сказал Байо.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России разгромила команду Бразилии.