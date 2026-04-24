Сборная России разгромила команду Бразилии и вышла в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Бразилии и вышла в полуфинал во втором дивизионе Кубка мира, который проходит в Гзире.

Четвертьфинальный матч завершился со счетом 22:5. В полуфинале россиянки встретятся с победителями встречи сборных Канады и Великобритании.

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф. Соревнования на Мальте продлятся до 26 апреля.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная России обыграла команду ЮАР в матче Кубка мира.