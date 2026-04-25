Жена голкипера «ПСЖ» Сафонова вступилась за мужа

Жена вратаря «ПСЖ» Сафонова Кондратюк вступилась за мужа в интернете
Марина Кондратюк, жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, вступилась за мужа в соцсетях.

Один из пользователей написал: «Посмотрим, как ему «Бавария» полные щеки напихает в ЛЧ».

«Если вы разбираетесь в футболе, то наверняка должны знать, что вратарю мячи летят в створ ворот. Если вам пихают за щеки, то уточните, в какую игру вы играете», — ответила Кондратюк.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Для Сафонова матч с «Нантом» станет 17-м подряд в стартовом составе.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 28 апреля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым разгромил соперника в чемпионате Франции.

 
