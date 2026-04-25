Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде в парном разряде

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA 1000 в испанском Мадриде.

Во втором круге они встретились с бельгийкой Элисе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай. Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился победой россиянок со счетом 7:5, 6:3. В первом круге россиянки получили техническую победу из-за отказа соперниц.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча между россиянкой Марией Козыревой и чешкой Мириам Шкох против австралийки Эллен Перес и нидерландки Деми Схурс.

Действующими чемпионками в парном разряде являются белоруска Арина Соболенко и чешка Катерина Синякова.

Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде.

Ранее Андреева победила Галфи и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде.

 
