«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли московский «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

Игра проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыл Иван Олейников, замкнувший подачу Рассказова. На 53-й минуте Владислав Рахманович удвоил преимущество хозяев после передачи Баньяца. На 92-й минуте самарцы не реализовали пенальти — удар защитника Кирилла Печенина отбил Антон Митрюшкин.

После победы «Крылья Советов» набрали 26 очков и вышли из зоны стыковых матчей, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице. Лидером является «Краснодар» с активом в 57 очков, вторую строчку занимает отстающий на балл «Зенит», а «Локомотив» несмотря на поражение, сохранил третью позицию с 49 баллами.

В следующем матче «Крылья Советов» 1 мая на своем поле примут московский «Спартак», а «Локомотив» в тот же день встретится с московским «Динамо».

Ранее «Оренбург» вырвал победу у «Ростова» в матче РПЛ.