Первая ракетка России вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Андреева победила Галфи и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Denis Balibouse/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Мадриде.

Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:2. По ходу матча Андреева выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. Галфи сделала три эйса, одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из двух.

В четвертом круге соперницей Андреевой станет еще одна представительница Венгрии Анна Бондарь.

Турнир WTA 1000 в Мадриде проходит с 19 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андрей Рублев проиграл во втором круге турнира в Мадриде.

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
