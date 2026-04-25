Министр просвещения высказался о неумении игрока «Зенита» читать и писать

Министр просвещения Сергей Кравцов отреагировал на слова главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака о том, что футболист клуба Вендел не умеет читать и писать, передает Sport24.

«Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо», — сказал Кравцов.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

Ранее футболист «Зенита» увидел реку в «Черном квадрате» Малевича.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!