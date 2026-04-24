Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист «Зенита» увидел реку в «Черном квадрате» Малевича

Wikimedia Commons

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал, что увидел реку, смотря на «Черный квадрат» Казимира Малевича, передает Sport24.

«Подумал, у меня кукушка слетела: сначала в глазах начало плыть, а под каким-то ракурсом вообще реку увидел. Жена говорит: «Ты вообще поехал, что ли?» — сказал Дивеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дивеев приобрел картину за миллион рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
