Футболист «Зенита» увидел реку в «Черном квадрате» Малевича

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал, что увидел реку, смотря на «Черный квадрат» Казимира Малевича, передает Sport24.

«Подумал, у меня кукушка слетела: сначала в глазах начало плыть, а под каким-то ракурсом вообще реку увидел. Жена говорит: «Ты вообще поехал, что ли?» — сказал Дивеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дивеев приобрел картину за миллион рублей.