Футболист «Зенита» рассказал, почему ушел из ЦСКА

Футболист «Зенита» Дивеев: не было такого, что я на всех в ЦСКА обиделся

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев объяснил, почему решил уйти из московского ЦСКА, заявив, что ему хотелось получить новый вызов, передает Sport24.

«В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твердо решил уйти, не было», — сказал Дивеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дивеев увидел реку в «Черном квадрате» Малевича.