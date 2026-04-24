Российский фигурист: хотелось, чтобы Плющенко понимал, как мне было плохо

Ковтун о пропуске ОИ: хотелось, чтобы Плющенко понимал, как мне было плохо

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в шоу «Каток» заявил, что переживает из-за того, что на Олимпиаду 2014 года вместо него поехал Евгений Плющенко.

Ковтун был ехать на Олимпиаду, выиграв чемпионат России, но Федерация фигурного катания на коньках России решила провести контрольный прокат, так как Плющенко отказался от выступления на чемпионате Европы, а Ковтун занял там только пятое место. По итогам проката на Игры поехал Плющенко.

«Женя сделал ошибку. Он об этом прекрасно знает, я знаю, какие разговоры были. Он дал интервью после чемпионата России. Он сказал, что выступит в командном, а вот молодой поедет в личку. Просто не говори этого — и всё было бы здорово», — сказал Ковтун.

Ковтун сказал, что хотел бы поговорить с Плющенко, рассказать, как ему тогда было плохо, чтобы закрыть этот вопрос.

Ранее Ковтун рассказал, что его в детстве бил отец.