Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский фигурист рассказал, что его в детстве бил отец

РИА Новости

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал в шоу «Каток», что его в детстве бил отец.

«Отец бил меня за плохую тренировку. Папа же старший тренер, есть такие полномочия. Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и если я расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня… И пошел в школу», — сказал Ковтун.

Ковтун добавил, что в детстве всегда хотел спросить у отца, зачем он это делает.

«Я все время так хотел сказать, но не говорил. У меня было ощущение, что взрослым вообще бесполезно что-то говорить в том возрасте», — добавил Ковтун.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее российский тренер рассказал о серьезных ссорах с Этери Тутберидзе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!