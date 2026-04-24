«Самая дорогая покупка»: футболист «Зенита» приобрел картину за миллион рублей

Футболист петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что купил картину за миллион рублей, передает Sport24.

«Купил картину «Апокалипсис», автор — Эрнст Неизвестный. Отдал около миллиона рублей. Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег», — сказал Дивеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Дивеев признался, что его шокируют цены в магазинах.