Агент Батракова рассказал, клубы из каких стран Европы интересуются игроком

Агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев, сообщил о многочисленных запросах со стороны европейских клубов. Его слова передает Sport24.

«К Батракову есть огромный интерес из Европы, а запросов — масса: Португалия, Германия, Франция, Испания и Италия. Со всех чемпионатов есть интерес к Алексею, но мы что, про все будем говорить и рассказывать?» — сказал Шпинев.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49-ю очками идет на третьей строчке.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов посоветовал Батракову не уезжать в АПЛ.