Футболиста «Зенита» шокируют цены в магазинах

Telegram-канал «Igor Diveev #78»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев признался, что его шокируют цены в магазинах, передает Sport24.

«Смотрю ли я на цены в магазинах? Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей. За ужин в ресторане я отдаю от 5 до 7 тысяч рублей за человека. . В той же «Кофемании» чашка кофе стоит девятьсот рублей. За эту цену можно пачку зерен купить», — сказал Дивеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом». В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 2 мая против ЦСКА.

Ранее в «Зените» заявили, что паники после матча с «Локомотивом» нет.

 
