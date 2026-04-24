Футбольный комментатор назвал самое печальное в «Зените»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футбольный комментатор Орлов: у «Зенита» нет атаки
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Зенитом» заявил в эфире «Радио Зенит», что у петербургского клуба нет атаки.

»Денис Адамов — молодец. Защита у «Зенита» хорошая, а атаки нет. Вот это самое печальное», — сказал Орлов.

Игра, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0.

В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что его шокируют цены в магазинах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
