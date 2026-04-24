Футбольный комментатор назвал самое печальное в «Зените»

Футбольный комментатор Орлов: у «Зенита» нет атаки

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после ничьи в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Зенитом» заявил в эфире «Радио Зенит», что у петербургского клуба нет атаки.

»Денис Адамов — молодец. Защита у «Зенита» хорошая, а атаки нет. Вот это самое печальное», — сказал Орлов.

Игра, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0.

В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

