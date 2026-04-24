В «Зените» заявили, что паники после матча с «Локомотивом» нет

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» заявил, что результат встречи справедлив, и призвал не паниковать, передает «Чемпионат».

«Нам нужно сделать все, что в наших силах. Даже если бы мы выиграли у «Локомотива», нам все равно нужно было бы побеждать в оставшихся играх. К сожалению, мы не так активно сыграли в атаке. Результат матча справедлив. «Локомотив» хорошо сыграл в обороне, мы плохо сыграли в атаке. Нам нужно продолжать работать. Никакой паники нет», — сказал Семак.

Игра, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча

В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 2 мая против ЦСКА.

