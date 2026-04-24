Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист махачкалинского «Динамо» получил перелом скулы в игре с «Акроном»

Игрок махачкалинского «Динамо» Ахмедов получил перелом скулы в игре с «Акроном»
Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов сломал скулу во время матча 26-го тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ахмедов вышел в стартовом составе и, несмотря на полученную травму, отыграл встречу полностью. 24 апреля футболист был успешно прооперирован в одной из клиник Самары.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 9-й минуте Фернандес из «Акрона» оформил первый гол. На 75-й минуте махачкалинцы ответили: отличился Хоссейннежад.

После этого матча «Акрон» набрал 24 очка. Благодаря ничьей команда покинула зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Динамо» также имеет в активе 24 очка. Обе команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.

В следующий раз «Акрон» сыграет в гостях с «Ростовом» 27 апреля, а махачкалинское «Динамо» 26 апреля на выезде сыграет против «Краснодара».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
