Футболист махачкалинского «Динамо» получил перелом скулы в игре с «Акроном»

Игрок махачкалинского «Динамо» Ахмедов получил перелом скулы в игре с «Акроном»

Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов сломал скулу во время матча 26-го тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ахмедов вышел в стартовом составе и, несмотря на полученную травму, отыграл встречу полностью. 24 апреля футболист был успешно прооперирован в одной из клиник Самары.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 9-й минуте Фернандес из «Акрона» оформил первый гол. На 75-й минуте махачкалинцы ответили: отличился Хоссейннежад.

После этого матча «Акрон» набрал 24 очка. Благодаря ничьей команда покинула зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Динамо» также имеет в активе 24 очка. Обе команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.

В следующий раз «Акрон» сыграет в гостях с «Ростовом» 27 апреля, а махачкалинское «Динамо» 26 апреля на выезде сыграет против «Краснодара».

