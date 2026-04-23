Сражение за выживание: «Акрон» Дзюбы не удержал победу над махачкалинским «Динамо»

«Акрон» не удержал преимущества в матче с «Динамо» из Махачкалы, и в итоге все закончилось ничьей, в которой все остались немного недовольны. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Вадим Евсеев получил желтую карточку за эмоции.
Джавад тащил мяч к чужой штрафной, но до удара дело не дошло.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Удар Миро — Гудиев на месте.
Аревало нанес удар из штрафной «Динамо» в створ, но Волк потащил!
Джавад подал со стандарта из глубины к линии чужой штрафной, но там справились защитники «Акрона».
Александр Сандрачук заменил у «Динамо» Хазема Мастури.
У «Акрона» вместо Алексы Джурасовича и Максима Болдырева вышли Хетаг Хосонов и Кевин Аревало.
Дзюба пробил в створ головой после подачи Фернандеса — получилось точно в руки Волку.
Джапо мог вывести в быстрой атаке «Динамо» вперед, но не попал из-под защитника в дальний угол!
ГООООООООООООООООЛ! Мохаммад Хоссейннеджад — 1:1! Джаковаца накрыли у центрального круга, когда тот развернулся и побежал с мячом к своим воротам. Миро и Джавад накрыли вдвоем, и иранец рванул с мячом к воротам, вошел в штрафную и пробил мимо Гудиева!
Рвется игра на эпизоды, ничего особенного на поле не происходит.
«Акрон» подал угловой, но защитники «Динамо» выбили мяч из штрафной.
Темиркан Сундуков получил желтую карточку.
Мрезиг забрасывал в чужую штрафную, но мяч прилетел в руки Гудиеву.
У «Динамо» Ян Джапо вышел вместо Гамида Агаларова.
Атака «Акрона» закончилась ударом Фернандеса из выгодной позиции, но прямо в руки Волку.
В центре поля борются команды уже несколько минут.
Дальний удар Лончара в атаке «Акрона» — выше ворот.
ШТАНГА спасла «Динамо»! После заблокированного удара Джаковаца мяч отскочил к Беншимолу, который в падении мощно пробил и попал в дальнюю штангу!
Хоссейннеджад закрутил с углового сразу в ворота — Гудиев вытащил!
Подача и скидка в штрафной от динамовцев привели к опасному удару головой Агаларова с близкого расстояния, но защитники вынесли на угловой.
«Динамо» снова с мячом и старается атаковать, но пока не может пробраться с мячом в штрафную «Акрона».
Беншимол нанес первый удар во втором тайме, уже из штрафной — чуть выше.
У «Акрона» после перерыва вместо Максима Кузьмина вышел Ифет Джаковац.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Быстрый гол «Акрона» обеспечил его преимущество в счете в важнейшем матче, а в остальном ожидаемая тягучая, тяжелая для обеих команд игра. 3(3) — 8(3) по ударам, 45% на 55% по владению мячом, 3-4 по угловым. Ждем второй тайм.
Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Не получилась подача у Фернандеса, и в итоге дело закончилось ударом от ворот.
Подача Болдырева в контратаке «Акрона» привела к угловому у ворот «Динамо».
Продолжает давить «Динамо», «Акрон» большими силами защищается, не позволяя что-то сделать у своей штрафной.
Болдыреву досталось по ноге, не сразу смог подняться, но уже возвращается в игру.
«Динамо» атакует позиционно, пытается растягивать оборону «Акрона», но пока что-то создать не выходит.
Миро подавал штрафной, но Дзюба снял воздух в штрафной «Акрона», вернувшись в оборону.
Пестряков подал штрафной с фланга на ближнюю штангу, но там никого не было.
Новый динамовский угловой привел к контратаке «Акрона», где в последний момент помешали Беншимолу нанести удар.
«Динамо» снова забрало мяч, провела долгую атаку, заработало угловой, но Гудиев кулаком выбил мяч после навеса Мрезига.
«Акрон» отодвинул игру от своих ворот, не получается у гостей сейчас создавать давление.
Беншимол прострелил в штрафную «Динамо» в атаке «Акрона», но никто не успел к мячу.
Эшковал получил небольшое повреждение в атаке «Акрона», но уже все в порядке.
Миро открылся в штрафной «Акрона», получил мяч, убрал защитника на замахе и опасно пробил — Гудиев потащил.
Табидзе опасно пробил головой после навеса Хоссейннеджада — рядом со штангой!
Дальний удар Мрезига — намного выше ворот.
Очередной заброс в штрафную от «Динамо», но защита «Акрона» снова справилась.
Хоссейннеджад дважды подавал в штрафную со штрафного и после отскока мяча обратно к нему, но «Акрон» справился.
ГОООООООООООООООООЛ! Роберто Фернандес — 1:0! После розыгрыша аута «Акрон» довел мяч до чужой штрафной, а подключившийся Фернандес неотразимо пробил и попал!
Болдырев принял мяч в штрафной «Динамо», убрал на замахе соперника и пробил под перекладину — Волк потащил!
Аларкон в подкате помешал Беншимолу принять мяч в чужой штрафной после отличной передачи Фернандеса с фланга из глубины.
«Динамо» контролирует мяч на первых минутах матча.
Первый в матче угловой заработало махачкалинское «Динамо», но Роберто Фернандес снял воздух после подачи Мрезига.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Ивановым во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Вадима Евсеева:
Волк, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро, Агаларов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:
Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эшковал, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.