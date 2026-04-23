Назван матч, в котором «Зенит» столкнется с проблемами на финише РПЛ

Экс-игрок «Деменко»: возможно, в матче с ЦСКА у «Зенита» будут сложности

Петербургский «Зенит» должен достаточно спокойно завершить текущий розыгрыш Российской премьер-лиги, однако у команды есть определенные затруднения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Сергей Богданович будет решать проблемы с составом, будут и другие моменты. Но, мне кажется, из оставшихся матчей будет только игра с ЦСКА, возможно, сложной для «Зенита». В остальных встречах он должен, по идее, побеждать.

Но допускаю, что команда еще столкнется с проблемами. Почему? И «Зенит», и «Краснодар» сейчас — претенденты на чемпионство. Но есть сложности у обеих команд, многие игроки устали. У «Краснодара» есть травмированные. Ну и плюс еще предстоят матчи, сложные по накалу. Тем более то догоняешь соперника, то идешь впереди. Но если «Зенит» в игре с черно-зелеными выглядел действительно хорошо, то после «Локомотива» вижу проблемы», — заметил Деменко.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. При этом в дополнительное время за игру рукой Игоря Дивеева в ворота гостей был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49 очками идет на третьей строчке. Красно-белые набрали 45 баллов и идут на пятом месте.

Сегодня вечером «Краснодар» на выезде играет со «Спартаком».

