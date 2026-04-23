«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ

«Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и покинул зону стыков

Тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 9-й минуте Фернандес из «Акрона» оформил первый гол. На 75-й минуте махачкалинцы ответили: отличился Хоссейннежад.

После этого матча «Акрон» набрал 24 очка. Благодаря ничьей команда покинула зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ. «Динамо» также имеет в активе 24 очка. Обе команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.

В зоне прямого вылета (15-16 места) находятся «Оренбург» (20 очков) и «Сочи» (13 очков). Зону стыков (13-14 места) занимают «Пари Нижний Новгород» (22 очка) и «Факел» (23 очка).

До конца чемпионата осталось четыре тура. 27 апреля «Акрон» сыграет в гостях с «Ростовом», а махачкалинское «Динамо» в тот же день примет «Химки».

