Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Есть проблемы с иностранцами»: ветеран «Зенита» рассказал, что не так с командой

Алексей Даничев/РИА Новости

У петербургского «Зенита» есть проблемы с иностранными футболистами и с тем, как они встраиваются в игру команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок сине-бело-голубых Максим Деменко, подводя итоги их матча против «Локомотива».

«Подготовка у «Локомотива» была достаточно хорошей, дали бой «Зениту». Ну и, честно говоря, мне «Зенит» в этом матче вообще не понравился. Игра в целом была вязкая, «железнодорожники» молодцы, что не позволили создать серьезные моменты соперникам. И их можно похвалить. Они играли дома, пришло много болельщиков, были эмоции и большое желание победить.

Была и возможность, пенальти на 96-й минуте. Возможно, после такого у «Зенита» появится вдохновение, команда идет на первое место. Но мне кажется, Сергей Семак не угадал с составом. Но мне кажется, футболисты вроде Энрике или Дурана по модели не вписываются. Не знаю, что происходит в команде, но, по моему ощущению, есть какие-то проблемы с иностранцами», — допустил Деменко.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. При этом в дополнительное время за игру рукой Игоря Дивеева в ворота гостей был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49 очками идет на третьей строчке. Красно-белые набрали 45 баллов и идут на пятом месте.

Сегодня вечером «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 19:45 по столичному времени.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!