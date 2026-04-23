«Есть проблемы с иностранцами»: ветеран «Зенита» рассказал, что не так с командой

У петербургского «Зенита» есть проблемы с иностранными футболистами и с тем, как они встраиваются в игру команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок сине-бело-голубых Максим Деменко, подводя итоги их матча против «Локомотива».

«Подготовка у «Локомотива» была достаточно хорошей, дали бой «Зениту». Ну и, честно говоря, мне «Зенит» в этом матче вообще не понравился. Игра в целом была вязкая, «железнодорожники» молодцы, что не позволили создать серьезные моменты соперникам. И их можно похвалить. Они играли дома, пришло много болельщиков, были эмоции и большое желание победить.

Была и возможность, пенальти на 96-й минуте. Возможно, после такого у «Зенита» появится вдохновение, команда идет на первое место. Но мне кажется, Сергей Семак не угадал с составом. Но мне кажется, футболисты вроде Энрике или Дурана по модели не вписываются. Не знаю, что происходит в команде, но, по моему ощущению, есть какие-то проблемы с иностранцами», — допустил Деменко.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. При этом в дополнительное время за игру рукой Игоря Дивеева в ворота гостей был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49 очками идет на третьей строчке. Красно-белые набрали 45 баллов и идут на пятом месте.

Сегодня вечером «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 19:45 по столичному времени.

Ранее были названы шансы «Спартака» и «Краснодара» на победу в очном матче.