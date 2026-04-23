Названы шансы «Спартака» и «Краснодара» на победу в очном матче

Экс-игрок Деменко считает, что у «Спартака» и «Краснодара» равные шансы на победу

«Спартак» и «Краснодар» имеют равные шансы на победу в очном противостоянии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок этих команд Максим Деменко, заметив, что у «быков» нет психологических проблем перед этой игрой.

«Когда «Краснодар» дома сыграл вничью с «Балтикой» и отпустил «Зенит» на одно очко, конечно, психологически ребятам было неприятно. Но время проходит очень быстро, у них на третий день следующий матч. И, думаю, психологически «Краснодар» подходит к играм абсолютно нормально.

Давление присутствует, как и у любого футболиста. Ты понимаешь, что победа необходима. Но зачастую все может поменяться. Вчера «Зенит» тоже прекрасно понимал, что надо выигрывать, но на последних минутах могло произойти совсем иначе. Такие матчи непредсказуемы. И «Спартак», и «Краснодар» могут как выиграть, так и проиграть, шансы здесь 50 на 50», — полагает Деменко.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. При этом в дополнительное время за игру рукой Игоря Дивеева в ворота гостей был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49 очками идет на третьей строчке. Красно-белые набрали 45 баллов и идут на пятом месте.

Сегодня вечером «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 19:45 по столичному времени.

