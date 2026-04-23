Ветеран «Краснодара» объяснил, почему команде будет тяжело в матче со «Спартаком»

Экс-игрок Деменко: в матче «Спартак» — «Краснодар» все может решить один гол

Исход в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром» может предопределить один гол. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист этих команд Максим Деменко.

«Для «Краснодара» матч, однозначно, очень важен, потому что в случае победы команда опередит «Зенит» на одно очко. Естественно, игроки это прекрасно понимают. А у «Спартака» есть шанс приблизиться к тройке, борьба за третье место для команды — немаловажный фактор. Так что матч будет по накалу такой же, как вчера между «Локомотивом» и «Зенитом». «Железнодорожникам» нужно было выигрывать, чтобы побороться за бронзу и остаться в чемпионской гонке.

Задача победить сегодня и у «Спартака» с «Краснодаром». Хотя черно-зеленым будет, наверное, сложнее — все-таки перелеты сказываются. Но в таких матчах многое решает один гол. Это сегодня справедливо как для одной команды, так и для другой», — считает эксперт.

Встреча «Локомотива» и «Зенита», состоявшаяся накануне, завершилась со счетом 0:0. При этом в дополнительное время за игру рукой Игоря Дивеева в ворота гостей был назначен пенальти, который не реализовал Николай Комличенко.

Петербуржцы набрали 56 очков и сохраняют лидерство в турнирной таблице. Они на два очка опережают «Краснодар», у которого еще есть игра в запасе. «Локомотив» с 49 очками идет на третьей строчке. Красно-белые набрали 45 баллов и идут на пятом месте.

Сегодня вечером «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 19:45 по столичному времени.

Ранее была названа неочевидная команда, которая может лишить «Зенит» чемпионства.