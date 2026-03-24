Психолог назвал три страшных последствия самодиагностики СДВГ

Психолог Ермолаев заявил, что ошибочный прием таблеток от СДВГ опасен для сердца

Клинический психолог Максим Ермолаев рассказал «Газете.Ru», к каким серьезным последствиям для здоровья могут привести попытки самостоятельно диагностировать себе СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«С ростом популярности темы в интернете специалисты столкнулись с новой проблемой — повальной самодиагностикой. С одной стороны, это хорошо — растет осведомленность. С другой — это приводит к массовым ошибкам», — отметил специалист.

Ермолаев заявил, что в видеороликах, посвященных симптомам СДВГ в соцсетях, меньше 50% утверждений соответствуют действительности.

«Люди путают обычную человеческую прокрастинацию, забывчивость или беспорядок с клиническим расстройством», — отметил психолог.

Эксперт перечислил главные ошибки самодиагностики.

1. Подмена понятий. «Я иногда откладываю дела на потом» — это норма. «Я систематически не могу начать проект, от которого зависит моя карьера, и это длится годами» — это уже может быть симптомом.

2. Игнорирование возраста. Для СДВГ критически важно, чтобы симптомы проявлялись с детства (до 12 лет). Если вы были организованным ребенком, а проблемы появились во взрослом возрасте — это почти наверняка не СДВГ, а последствия стресса, тревоги или депрессии.

3. Игнорирование дифференциальной диагностики. Симптомы СДВГ могут имитировать тревожное расстройство, депрессию, биполярное расстройство, последствия травмы и даже банальный хронический недосып.

Ермолаев назвал три главных последствия ошибочной самодиагностики СДВГ.

«Самодиагностика опасна, — подчеркнул Ермолаев. — Человек может начать «лечить» СДВГ, пропуская реальное расстройство. Или того хуже — начать самостоятельно принимать стимуляторы, что опасно для сердечно-сосудистой и нервной системы. Или просто повесить на себя ярлык и объяснять этим любые трудности, переставая работать над собой».

