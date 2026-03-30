Победителя престижного марафона дисквалифицировали за допинг

Победителя Нью-Йоркского марафона Корира дисквалифицировали на пять лет
Кенийского бегуна Альберта Корира дисквалифицировали на пять лет из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

В пробах Корира была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина, который улучшает работу мышц и повышает выносливость.

В 2021 году кениец выиграл Нью-Йоркский марафон, также на его счету победы на марафонах в Вене, Оттаве и Хьюстоне.

Дисквалификация 32-летнего бегуна отсчитывается с 8 января 2026 года, результаты Корира аннулированы с 3 октября 2025 года.

24 марта Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сняла обвинения с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в нарушении антидопинговых правил. ВФЛА прошла все необходимые процедуры перед полноценным возвращением статуса признанной национальной федерации.

Ранее у российского акробата нашли допинг.

 
