В Госдуме дали совет Овечкину

Депутат Фетисов посоветовал Овечкину остаться в НХЛ еще на год

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен продолжить карьеру за океаном как минимум еще на один сезон. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

По его словам, у капитана «столичных» есть еще шанс побороться за Кубок Стэнли.

«Я бы ему очень рекомендовал остаться еще на год. Сил у него достаточно. Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Все может быть красиво», — заявил Фетисов.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

