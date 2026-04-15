«Я приду и скажу в лицо»: экс-игрок «Спартака» Джикия о слухах об уходе из турецкого клуба

Экс-капитан «Спартака» Джикия опроверг слухи об уходе из «Антальяспора»
Защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия заявил, что слухи о его возможном уходе из команды создают неудобства в отношениях с руководством клуба и не имеют под собой оснований. Его слова передает Legalbet.

«Иногда, когда здешнее руководство читает российскую прессу, немножко некрасиво и как-то некомпетентно все получается. Я, переговорив с руководством, дал понять, что не надо читать лишнее. Есть я, есть руководство — мы отлично поговорили. Я сказал, что если что-то хочу вам сказать, приду и скажу в лицо, а не через третьих лиц. Пожали руки и закрыли тему», — сказал Джикия.

Футболист также посоветовал пользоваться возможностями для прямой связи со спортсменами, чтобы получать достоверную информацию, а не формировать общественное мнение на основе выдумок.

Переход Джикии в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». Спортсмен также выступал за московский «Спартак», который покинул на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что Джикия рассматривает возвращение в «Спартак».

 
