Во Франции вратаря Сафонова назвали странным

Бывший защитник сборной Франции Бискант Лизаразю в интервью L'Équipe после победы «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА заявил, что восхищен игрой российского вратаря Матвея Сафонова.

По его словам, при этом он продолжает считать 27-летнего голкипера сборной России немного странным.

«Сафонов провел очень хороший матч, но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне… странным. Однако в этой игре все было четко, даже на выходах при верховых подачах», — заявил Лизаразю.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле. Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

